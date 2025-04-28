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В Иране два человека погибли, 41 получил ранение из-за шторма

В Иране два человека погибли, 41 получил ранение из-за шторма Два человека погибли, 41 получил ранение во время сильного шторма, который пронесся по провинции Тегеран в ночь на воскресенье.
В регионе
28 апреля 2025 г. 11:09
В Иране два человека погибли, 41 получил ранение из-за шторма

Два человека погибли, 41 получил ранение во время сильного шторма, который пронесся по провинции Тегеран в ночь на воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает Mehr News со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи.

"Организация экстренной медпомощи провинции Тегеран подтвердила, что два человека - 60-летняя женщина и 15-летний подросток - трагически погибли в результате сильного шторма, обрушившегося в регион воскресенье вечером. Кроме того, в результате шторма в провинции Тегеран пострадал 41 человек", - сообщает агентство.

Из числа раненых 12 получили медпомощь на месте, 29 - госпитализированы.

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