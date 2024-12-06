В Иране допустили отправку в Сирию вооружения и увеличение числа военных советников

Иран может отправить в Сирию ракеты, беспилотники и военное оборудование.

Иран может отправить в Сирию ракеты, беспилотники и военное оборудование.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Вероятно, что Тегерану нужно будет отправить военное оборудование, ракеты и дроны в Сирию", - сказал источник.

Иран также решил увеличить число военных советников в Сирии, а также принял меры для отправки туда сил.

По его словам, в настоящее время Иран оказывает помощь Сирии с разведывательными данными.

Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил "исламского сопротивления" или регулярных армий.