В Иране допустили отправку в Сирию вооружения и увеличение числа военных советников

Иран может отправить в Сирию ракеты, беспилотники и военное оборудование.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Вероятно, что Тегерану нужно будет отправить военное оборудование, ракеты и дроны в Сирию", - сказал источник.
Иран также решил увеличить число военных советников в Сирии, а также принял меры для отправки туда сил.
По его словам, в настоящее время Иран оказывает помощь Сирии с разведывательными данными.
Иран и Ирак рассматривают создание совместных оборонных проектов с участием в них сил "исламского сопротивления" или регулярных армий.