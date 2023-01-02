О нас

В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани

В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани Тегеран использует дипломатические, юридические, политические и остальные доступные каналы для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде в 2020 году.
В регионе
2 января 2023 г. 16:14
В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани

Тегеран использует дипломатические, юридические, политические и остальные доступные каналы для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом передает агентство Tasnim.

"Мы будем следить - и посредством политических, и посредством юридических каналов - за тем, чтобы эти лица понесли ответственность", - заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахияна.

По его словам, "помимо использования всех доступных каналов, зарегистрирован официальный иск о том, что ответственность за убийство лежит на действовавшей тогда американской администрации".

"К несчастью, американцы и другие страны пытаются воспрепятствовать рассмотрению иска в суде. Однако, у Исламской Республики не связаны руки", - добавил Абдолахиан, отметив, что Иран принимает "и другие карательные меры" в отношении тех, кто, по его мнению, несет ответственность за убийство генерала.

3 января исполнится три года с момента гибели в результате спецоперации США в Багдаде Сулеймани. В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
31 декабря 2022 г. 05:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi