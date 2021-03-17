В Иране девять человек погибли, 1,8 тыс. получили ранения в ходе празднований

По меньшей мере девять человек погибли и еще более 1,8 тыс. получили ранения различной степени тяжести, отмечая последний вторник перед праздником Новруз

По меньшей мере девять человек погибли и еще более 1,8 тыс. получили ранения различной степени тяжести, отмечая последний вторник перед праздником Новруз. Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил сегодня официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди.

"Ночью на Чаршанб-е Сури в этом году девять человек погибли, 1 894 пострадали", - заявил Халеди добавив, что в прошлом году погибших было четверо, а раненых - 1 498.

По его словам, больше всего пострадавших в провинциях Тегеран, Восточный Азербайджан, Керманшах.

"46% раненых в возрасте от шести до 18 лет", - отметил он.

В последний вторник перед праздником Новруз люди жгут костры и прыгают через них. В последние годы популярным среди молодежи стало использование пиротехнических средств, из-за чего ежегодно сотни людей получают ранения.