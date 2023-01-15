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В Иране десятки тысяч домов остались без газа

В Иране десятки тысяч домов остались без газа В Иране десятки тысяч домов остались без газа в связи с резким похолоданием.
В регионе
15 января 2023 г. 06:41
В Иране десятки тысяч домов остались без газа

В Иране десятки тысяч домов остались без газа в связи с резким похолоданием.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора северо-восточной провинции Хорасан-Резави Ягуб-Али Назари.

"Поставки газа были прекращены по крайней мере для 90 000 потребителей в Разави-Хорасан", — заявил он.

В материале уточняется, что поставки также были нарушены по меньшей мере в четырех других северных провинциях и ряде районов на востоке страны.

По словам чиновников, в Иран пришли самые сильные морозы за последние десять лет, что привело к рекордно высокому спросу на топливо для отопления. Власти страны призвали закрыть школы, госучреждения и некоторые частные предприятия по всей провинции Тегеран.

Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи предположил, что дефицит газа усилился после приостановки Туркменистаном экспорта газа для решения внутреннего спроса.

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