В Иране число жертв коронавируса за сутки превысило 150 человек

На данный момент выздоровели порядка 196,5 тысяч человек

Более 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 566 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 154 человека.

На данный момент выздоровели порядка 196,5 тысяч человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.