В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 1300

Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 1 300, всего с 19 февраля минздрав зафиксировал 18 407 случаев заражения COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"С полудня вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1 046 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 18 407, выздоровели человек 5 979. К сожалению, скончались 149 человек, общее число жертв возросло до 1284", - написал он в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.