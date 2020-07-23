В Иране число жертв коронавируса превысило 15 тысяч

За прошедшие сутки удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Число жертв коронавируса в Иране с начала пандемии превысило 15 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 284 034, жертв - 15 074. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 247 230.