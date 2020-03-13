В Иране число жертв коронавируса превысило 500

Число погибших от коронавируса в Иране превысило 500, всего зафиксировано 11 364 случаев заболевания. Как предает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде.

"За прошедшие сутки выявлено 1 289 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 11 364. К настоящему моменту выздоровели и выписались 3 529 человек. За сутки также скончались 85 больных, из-за чего в общей сложности число жертв возросло до 514", - сообщил А. Вахабзаде, приводя статистику по коронавирусу в стране с 19 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.