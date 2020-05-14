​В Иране число жертв коронавируса достигло 6 854 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 114,5 тысячи, при этом выздоровели более 90,5 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1 808 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 114 533. При этом на данный момент выздоровели 90 539 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 71 человек с коронавирусом, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 6 854.