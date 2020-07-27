Число жертв коронавируса в Иране приближается к 16 тысячам

За прошедшие 24 часа удалось выявить 2 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались 212 человек

За прошедшие 24 часа удалось выявить 2 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались 212 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 293 606, жертв – 15 912. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 255 144.

Сначала же июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.