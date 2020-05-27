В Иране число умерших от коронавируса превысило 7,5 тыс.

Число заражений коронавирусом в Иране превысило 140 тысяч случаев, более 111 тысяч человек выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 080 новых заболевших, еще 56 человек погибли. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с 19 февраля в Иране достигло 141 591, погибших – 7 564.

По его словам, выздоровели 111 176 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.