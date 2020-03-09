В Иране число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч человек

Число заражений коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч случаев, почти 2,4 тысячи выздоровели. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

"За прошедший день удалось установить 595 новых случаев заболевания коронавирусом в стране, число заболевших возросло до 7161 человека. К настоящему моменту поправились 2 394 человека", - написал он в Twitter.

"За прошедшие 24 часа 43 больных коронавирусом скончались, всего погибших – 237" - добавил советник министра.

Ранее в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 101 стране, количество случаев инфицирования в мире возросло до 105 586.