В Иране число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек

Еще 136 человек стали жертвами коронавируса в Иране.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур заявил о том, что число жертв коронавируса в стране составляет на сегодняшний день 3 739 человек.

По его словам, смертельно опасный вирус был выявлен еще у 2 274 человек.

Таким образом, число носителей вируса достигло 60 500 человек. К.Джаханпур отметил, что 24 236 человек исцелились от недуга и были выписаны из больниц. Состояние 4 083 пациентов остается тяжелым.