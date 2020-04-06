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В Иране число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек

В Иране число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек

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Еще 136 человек стали жертвами коронавируса в Иране. 

Как передает Report со ссылкой на IRNA, официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур заявил о том, что число жертв коронавируса в стране составляет на сегодняшний день 3 739 человек. 

По его словам, смертельно опасный вирус был выявлен еще у 2 274 человек. 

Таким образом, число носителей вируса достигло 60 500 человек. К.Джаханпур отметил, что 24 236 человек исцелились от недуга и были выписаны из больниц. Состояние 4 083 пациентов остается тяжелым.

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