В Иране число зараженных COVID-19 превысило 118 тысяч

От коронавируса в Иране за сутки скончалисьчеловек, что является минимумом более чем за 2 месяца. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава страны."За сутки удалось выявить 1 757 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 118 392. При этом выздоровели 93 147 человек. К сожалению, за прошедшие 24 часа также скончались 35 человек, однако это минимальный показатель за последние 70 дней", - сказал К. Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Общее же число жертв с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, достигло 6 937, добавил он.