В Иране число зараженных COVID-19 превысило 118 тысяч

Общее же число жертв с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, достигло 6 937, добавил он.
В Иране число зараженных COVID-19 превысило 118 тысячВ Иране число зараженных COVID-19 превысило 118 тысяч
От коронавируса в Иране за сутки скончались 35 человек, что является минимумом более чем за 2 месяца. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур."За сутки удалось выявить 1 757 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 118 392. При этом выздоровели 93 147 человек. К сожалению, за прошедшие 24 часа также скончались 35 человек, однако это минимальный показатель за последние 70 дней", - сказал К. Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
https://report.az/storage/news/85975c63ffb6767d086d27d7d67bf437/1e35b62b-7b6b-41c4-8f29-ed4051217e1b_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий 16 мая, 2020 / 14:11
- В Украине за сутки выявлено более 500 зараженных COVID-19 16 мая, 2020 / 12:55
- В Иране исследовательницу приговорили к пяти годам тюрьмы 16 мая, 2020 / 12:30
- В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом 16 мая, 2020 / 11:45
- Пашиняна обвинили в незаконной торговле бриллиантами 16 мая, 2020 / 11:31
- В Армении число зараженных COVID-19 достигло 4 283 16 мая, 2020 / 11:15
- Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 677 16 мая, 2020 / 10:48
- В Дагестане заработал ПВР для граждан Азербайджана 16 мая, 2020 / 09:53
- Умер представитель Ирана при ОПЕК 16 мая, 2020 / 04:26
- В Москве впервые умерли более 70 пациентов с коронавирусом 16 мая, 2020 / 00:48