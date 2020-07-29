В Иране число заражений коронавирусом приблизилось к 300 тыс.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Иране возросло за сутки на 235 и превысило 16,1 тыс.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Иране возросло за сутки на 235 и превысило 16,1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 667, общее число заразившихся достигло 296 273", - приводит ее слова иранское агентство ISNA.

Представитель ведомства добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 235 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 16 147".

Таким образом, это уже пятый в июле случай обновления максимального суточного показателя смертности в Иране.