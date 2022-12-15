В Иране число убитых с начала протестов превысило 490

В Иране с начала протестов убиты 494 человека.

В Иране с начала протестов убиты 494 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 68 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 426 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 861 из них неизвестны. При этом 636 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 161 город страны, погибли 62 представителя силовых структур.