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В Иране число убитых с начала протестов превысило 490

В Иране число убитых с начала протестов превысило 490 В Иране с начала протестов убиты 494 человека.
В регионе
15 декабря 2022 г. 05:21
В Иране число убитых с начала протестов превысило 490

В Иране с начала протестов убиты 494 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 68 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 426 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 861 из них неизвестны. При этом 636 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 161 город страны, погибли 62 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlarda ölənlərin sayı 494-ə yüksəlib

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