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В Иране число убитых с начала протестов достигло почти 490

В Иране число убитых с начала протестов достигло почти 490 В Иране с начала протестов убиты 488 человек.
В регионе
12 декабря 2022 г. 04:17
В Иране число убитых с начала протестов достигло почти 490

В Иране с начала протестов убиты 488 человек.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 64 человека были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 18 259 граждан. Личность и место содержания под стражей 3 784 из них неизвестны. При этом 625 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 143 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 161 город страны, погибли 62 представителя силовых структур.

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Версия на азербайджанском языке İranda etirazlarda ölənlərin sayı 488-ə çatıb

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