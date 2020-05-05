В Иране число случаев COVID-19 приблизилось к ста тысячам

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране, приблизилось к 100 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Число случаев приблизилось к 100 тысячам. За прошедшие сутки удалось выявить 1 323 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных, количество зараженных возросло до 99 970", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

В последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1 223.

Накануне за сутки зафиксировали менее тысячи зараженных.

По его словам, всего выздоровели 80 475 человек. При этом, добавил он, за прошедшие 24 часа скончались 63 человека, а общее число жертв возросло до 6 340.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.