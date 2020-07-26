В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 291 тысячу.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 291 тысячу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 333 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 216 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 291 172, жертв – 15 700. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 253 213.

По ее словам, 12 провинциям страны (из 31-й) присвоен статус "красных" - с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Отметим, что с начала июля Иран четыре раза обновлял рекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.