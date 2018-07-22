В Иране число пострадавших при землетрясении достигло 287 - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана в провинции Керманшах увеличилось до 287 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции. Ранее сообщалось, что ранения получили 146 человек.

"После недавнего землетрясения 287 человек получили ранения. От землетрясения пострадали 43 деревни, 101 здание было полностью разрушено", — заявил губернатор провинции Керманшах Хушанд Базванд. Он также добавил, что частично было разрушено более 800 зданий в деревнях и городах провинции. В данный момент ведутся ремонтные работы.

***21:31

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана увеличилось до 146 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на управление страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что ранения получили 128 человек.

Глава управления Пир Хосейн Коливанд заявил, что 21 человек, пострадавший в результате толчков, доставлен в больницу для лечения.

***18:29

По меньшей мере 128 человек пострадали в результате землетрясения, которое ощущалось в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, большинству пострадавших госпитализация не понадобилась.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 20 пострадавших.

***16:54

Очередное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

***12:42

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Первые толчки (магнитудой 4,7) были зафиксированы в 9.34 по местному времени, второе землетрясение (5,7) последовало приблизительно через три минуты. Очаги землетрясений залегали на глубине 22 и 8 километров соответственно.

Как сообщил агентству представитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регион были направлены группы спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.