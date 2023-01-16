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В Иране число погибших с начала протестов достигло 524

В Иране число погибших с начала протестов достигло 524 В Иране с начала протестов погибли 524 человека.
В регионе
16 января 2023 г. 03:14
В Иране число погибших с начала протестов достигло 524

В Иране с начала протестов погибли 524 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".

По предварительным данным, среди погибших 71 человек были младше 18 лет.

Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестован 19 401 активист. Личность и место содержания под стражей 4 973 из них неизвестны. При этом 713 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.

По информации, в ходе акций, охвативших 164 города страны, погибли 68 представителя силовых структур.

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