В Иране число погибших с начала протестов достигло 524

В Иране с начала протестов погибли 524 человека.
Как сообщает Report, информацию об этом в
По предварительным данным, среди погибших 71 человек были младше 18 лет.
Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестован 19 401 активист. Личность и место содержания под стражей 4 973 из них неизвестны. При этом 713 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.
По информации, в ходе акций, охвативших 164 города страны, погибли 68 представителя силовых структур.