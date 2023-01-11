В Иране число погибших с начала протестов достигло 520

В Иране с начала протестов погибли 520 человек.
Как сообщает Report, информацию об этом в Telegram распространила базирующаяся в США организация "Правозащитники в Иране".
По предварительным данным, среди погибших 70 человек были младше 18 лет.
Отмечается, что с 26 шахривара (17 сентября - ред.) арестованы 19 396 граждан. Личность и место содержания под стражей 4 888 из них неизвестны. При этом 708 арестованных являются студентами. Подчеркивается, что к демонстрациям присоединились студенты 144 вузов.
По информации, в ходе акций, охвативших 163 города страны, погибли 68 представителя силовых структур.