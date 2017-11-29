В Иране число погибших при землетрясении превысило 500 человек

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Ирана 12 ноября, достигло 505 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Число жертв возросло до 505 человек", - говорится в сообщении на сайте Организации судебной медицины Ирана.

Напомним, что 12 ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ.