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    В Иране число погибших при землетрясении превысило 500 человек

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Ирана 12 ноября, достигло 505 человек

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего на западе Ирана 12 ноября, достигло 505 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Число жертв возросло до 505 человек", - говорится в сообщении на сайте Организации судебной медицины Ирана.

    Напомним, что 12 ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ.

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