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В Иране число погибших из-за ударов ВС Израиля возросло до 1 062

В Иране число погибших из-за ударов ВС Израиля возросло до 1 062 Число погибших в результате ударов ВС Израиля по территории Ирана возросло до 1 062.
В регионе
14 июля 2025 г. 14:09
В Иране число погибших из-за ударов ВС Израиля возросло до 1 062

Число погибших в результате ударов ВС Израиля по территории Ирана возросло до 1 062.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире иранского гостелевидения председатель фонда по делам мучеников и ветеранов исламской республики Саид Охади.

"На сегодняшний день мы похоронили 1 062 человека, еще 5 800 были ранены. Из них около 100 находятся в больницах, состояние 34 оценивается как тяжелое", - сказал он.

Ранее сообщалось о 1 060 погибших и более 5 тыс. раненых во время боевых действий на территории исламской республики.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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