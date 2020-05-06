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В Иране число инфицированных COVID-19 превысило 100 тыс.

В Иране число инфицированных COVID-19 превысило 100 тыс.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки составило 1 680, общее число инфицированных превысило 101,6 тыс. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 1 680. Общее число заболевших достигло 101 640", - приводит его слова агентство ISNA. 

Таким образом, число новых инфицированных растет четвертый день подряд. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 78 человек, общее количество летальных исходов составляет 6 418".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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