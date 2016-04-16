В Иране четыре человека погибли в результате наводнений

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений в центральных провинциях Ирана, еще двое пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на IRNA.

Из-за непрекращающихся на протяжении нескольких дней ливневых дождей поднялся уровень воды в реках, размыло дамбы и дороги. В общей сложности от наводнений пострадали 126 городов в 12 провинциях. В настоящее время там идут спасательные и восстановительные работы.