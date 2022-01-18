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В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни

В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни В Иране чемпиона по боксу Мухаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к смертной казни.
В регионе
18 января 2022 г. 11:38
В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни

В Иране чемпиона по боксу Мухаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в неправительственной организации по правам человека страны, расположенной в Норвегии.

Известно, что 26-летнего спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время участия в протестах 2019 года, организованных из-за повышения цен на топливо. Его задержали в феврале 2020-го, сейчас он находится под стражей.

Смертный приговор боксеру вынесли чуть более чем через год после казни 27-летнего национального чемпиона по борьбе Навида Афкари.

До этого он заявил, что его пытками заставили признаться в участии в протестах против властей и убийстве силовика.

Адвокат Вафаи-Сани намерен подать апелляцию в Верховный суд.

Сообщение о казни боксера вызвало активный отклик пользователей социальных сетей. Они запустили хэштег #SaveMohammadJavad и требуют освободить спортсмена.

Напомним, Вафаи-Сани - чемпион Ирана по боксу среди юниоров и чемпион города Мешхед.

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