В Иране чемпиона по боксу приговорили к смертной казни

В Иране чемпиона по боксу Мухаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к смертной казни.

В Иране чемпиона по боксу Мухаммада Джавада Вафаи-Сани приговорили к смертной казни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в неправительственной организации по правам человека страны, расположенной в Норвегии.

Известно, что 26-летнего спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время участия в протестах 2019 года, организованных из-за повышения цен на топливо. Его задержали в феврале 2020-го, сейчас он находится под стражей.

Смертный приговор боксеру вынесли чуть более чем через год после казни 27-летнего национального чемпиона по борьбе Навида Афкари.

До этого он заявил, что его пытками заставили признаться в участии в протестах против властей и убийстве силовика.

Адвокат Вафаи-Сани намерен подать апелляцию в Верховный суд.

Сообщение о казни боксера вызвало активный отклик пользователей социальных сетей. Они запустили хэштег #SaveMohammadJavad и требуют освободить спортсмена.

Напомним, Вафаи-Сани - чемпион Ирана по боксу среди юниоров и чемпион города Мешхед.