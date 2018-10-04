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    В Иране бастуют дальнобойщики

    Протесты могут негативно отразиться и на транзите товаров по территории Ирана

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Иране проводят забастовку   водители большегрузов. Как сообщает Report, они протестуют против проводимой властями экономической политики. 

    Многочисленные пользователи социальных сетей распространяют кадры, на которых водители сжигают фуры, а также устраивают потасовки с теми коллегами, которые не присоединились к забастовке.

    Отмечается, что протесты дальнобойщиков могут негативно отразиться и на транзите товаров по территории Ирана. 

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