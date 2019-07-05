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В Иране автомобиль врезался в забор посольства России, 1 человек погиб, 5 ранены - ФОТО

В Иране автомобиль врезался в забор посольства России, 1 человек погиб

В результате наезда грузового автомобиля на забор посольства России в Иране один человек погиб, пятеро ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, инцидент произошел утром 5 июля.

Отмечается, что возле посольства России бетономешалка столкнулась с автомобилями Pride и Peugeot и врезалась в забор. В результате ДТП водитель грузовика погиб, пять пассажиров машины Pride получили ранения, забор посольства рухнул. Раненые были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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