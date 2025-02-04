В Иране арестованы две женщины по подозрению в провоцировании беспорядков на матче "Трактор" – "Персеполис"

В Иране задержаны две женщины, подозреваемые в провоцировании беспорядков во время футбольного матча между "Трактором" (Тебриз) и "Персеполисом" (Тегеран), который состоялся 26 января.

В Иране задержаны две женщины, подозреваемые в провоцировании беспорядков во время футбольного матча между "Трактором" (Тебриз) и "Персеполисом" (Тегеран), который состоялся 26 января.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство İRNA, не уточняется, болельщицами какой команды являлись задержанные. Кроме того, отмечается, что число лиц, устроивших беспорядки и оскорблявших азербайджанцев, превышает два человека.

Матч проходил в Тегеране на стадионе "Азади" и завершился победой "Персеполиса" со счетом 2:0. Во время игры болельщики тегеранской команды бросали посторонние предметы в футболистов "Трактора", выкрикивали оскорбления и нападали на фанатов тебризского клуба. Кроме того, они скандировали лозунги против азербайджанских тюрков. В результате инцидента 33 болельщика "Трактора" получили травмы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал произошедшее "неприемлемым", заявив, что поручит министру спорта и молодежи Ахмаду Дуньямали принять меры. Он подчеркнул, что при отсутствии жестких мер подобные инциденты могут повториться с более серьезными последствиями.

Министр спорта и молодежи Ахмад Дуньямали уже провел совещание в связи с произошедшим во время матча.