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В Иране арестованы десятки арабских поэтов и художников

В Иране арестованы десятки арабских поэтов и художников В иранской провинции Хузестан арестованы десятки арабских поэтов и художников.
В регионе
9 января 2025 г. 17:10
В Иране арестованы десятки арабских поэтов и художников

В иранской провинции Хузестан арестованы десятки арабских поэтов и художников.

Как сообщает Report, информацию опубликовал правозащитный сайт Harana.

Сообщается, что личности 28 из них подтверждены.

С начала января в городах Ахваз, Шадеган, Рамшир, Шуштер, Хорремшехр и Сусенгерд арестованы около 30 граждан Ирана арабского этнического происхождения.

По данным СМИ, в провинции Систан и Белуджистан задержаны не менее 38 человек, а вчера полиция застрелила двух молодых белуджей.

В прошлом году в Иране были арестованы не менее 2 783 общественных и политических активистов.

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