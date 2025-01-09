В Иране арестованы десятки арабских поэтов и художников

В иранской провинции Хузестан арестованы десятки арабских поэтов и художников.

В иранской провинции Хузестан арестованы десятки арабских поэтов и художников.

Как сообщает Report, информацию опубликовал правозащитный сайт Harana.

Сообщается, что личности 28 из них подтверждены.

С начала января в городах Ахваз, Шадеган, Рамшир, Шуштер, Хорремшехр и Сусенгерд арестованы около 30 граждан Ирана арабского этнического происхождения.

По данным СМИ, в провинции Систан и Белуджистан задержаны не менее 38 человек, а вчера полиция застрелила двух молодых белуджей.

В прошлом году в Иране были арестованы не менее 2 783 общественных и политических активистов.