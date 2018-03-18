В Иране арестовали бывшего вице-президента, близкого Ахмадинежаду

Против Машаи также открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны

18 марта, 2018 03:46

https://report.az/storage/news/d423b2e23fd1389e27d23fade98180ac/951bbae4-fdab-40c5-a2ed-f3c8a4863888_292.jpg Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана арестовали бывшего вице-президента республики Эсфандияра Рахима Машаи, близкого союзника экс-президента Махмуда Ахмадинежада, Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство IRNA. По данным агентства, Машаи поджег вердикт о тюремном заключении другого сторонника экс-президента Хамида Багаи. Против Машаи также открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны, добавляется в сообщении.