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В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц

В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц Власти Ирана арестовали свыше ста человек по обвинению в отравлениях в школах.
В регионе
12 марта 2023 г. 19:23
В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц

Власти Ирана арестовали свыше ста человек по обвинению в отравлениях в школах.

Как передает Report, об этом сообщает иранское новостное агентство IRNA.

По версии МВД Ирана, некоторые из задержанных использовали безвредные вещества с неприятным запахом "из озорства", другие же применяли отравляющие вещества "с целью навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану". Последних проверяют на наличие связи с террористическими организациями.

До этого аятолла Ирана Али Хаменеи потребовал смертной казни для виновников массовых отравлений в случае, если будет доказано, что они были вызваны намеренно.

Жертвами отравлений стали свыше 1 000 школьников обоих полов, преимущественно девочки. Некоторым потребовалось лечение в больнице.

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Версия на азербайджанском языке İranda məktəbli qızların zəhərlənməsi ilə bağlı 100-dən çox adam həbs edilib

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