В Иране арестовали актрису Тарану Алидусти

Иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в фильме "Коммивояжер" (2016), была арестована в Иране по обвинению в публикации ложной информации и поддержке антииранских течений.

Иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в фильме "Коммивояжер" (2016), была арестована в Иране по обвинению в публикации ложной информации и поддержке антииранских течений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Tasnim.

Алидусти также сыграла главные роли в таких фильмах, как "Прекрасный город" (Shahr-e ziba, 2009), "У каждого свое кино" (Chacun son cin ma, 2007), "История Элли" (Darbareye Elly, 2009). В 2002 году актриса получила приз "Бронзовый леопард" Международного кинофестиваля в Локарно за роль в фильме "Я - Таране, мне пятнадцать лет" (Man, Taraneh, panzdah sal daram).