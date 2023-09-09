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В Иране анонсировали разработку нового поколения гиперзвуковых ракет

В Иране анонсировали разработку нового поколения гиперзвуковых ракет Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты.
В регионе
9 сентября 2023 г. 17:17
В Иране анонсировали разработку нового поколения гиперзвуковых ракет

Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил замкомандующего оперативным командованием Корпус стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

"Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тыс. километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - сказал он.

Первую гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". Она способна наносить удары на расстоянии 1,4 тыс. километров.

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