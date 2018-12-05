Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Иране 18 парламентариев подали в отставку в знак протеста против решения об удалении из проекта бюджета на 2019 год программы по финансированию систем водоснабжения в Исфахане.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил депутат Ферейдуншехр Акбер Тюрки.

По его словам, все подавшие в отставку парламентарии избраны от Исфахана. Депутаты уже передали письма с просьбой об отставке руководству парламента.

В свою очередь другой парламентарий от Исфахана Насыр Мусеви Ларгани заявил, что президент страны Хасан Рухани не выполнил данные исфаханцам обещания о скором решении вопроса водоснабжения.

Он подчеркнул, что до сих не было принято никаких мер по предотвращению пересыхания реки Заенде.

Наряду с этим, власти страны удалили из проекта бюджета программу по финансированию систем водоснабжения в Исфахане, добавил депутат.