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В Иране 13 человек погибли во время праздника огня

В Иране 13 человек погибли во время праздника огня По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня.
В регионе
16 марта 2022 г. 00:25
В Иране 13 человек погибли во время праздника огня

По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня.

Как передает Report, об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар.

"К 20:30 сегодняшнего вечера (21:00 – бакинское время) 13 человек, к сожалению, скончались от ранений", - сказал он.

По его словам, "814 человек были ранены в ходе инцидентов, связанных с празднованием Чаршанб-е Сури".

Чаршанб-е Сури - традиционный праздник, который отмечается в ночь на последнюю среду перед иранским новым годом - Новрузом, который в этом году приходится на 20 марта. В этот день люди жгут костры и прыгают через них. В последние годы популярным среди молодежи стало использование пиротехнических средств, из-за чего ежегодно сотни людей получают травмы.

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Версия на азербайджанском языке İranda çərşənbə mərasimlərində 13 nəfər həlak olub, yüzlərlə insan xəsarət alıb

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