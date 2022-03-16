В Иране 13 человек погибли во время праздника огня

По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня.

По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня.

Как передает Report, об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар.

"К 20:30 сегодняшнего вечера (21:00 – бакинское время) 13 человек, к сожалению, скончались от ранений", - сказал он.

По его словам, "814 человек были ранены в ходе инцидентов, связанных с празднованием Чаршанб-е Сури".

Чаршанб-е Сури - традиционный праздник, который отмечается в ночь на последнюю среду перед иранским новым годом - Новрузом, который в этом году приходится на 20 марта. В этот день люди жгут костры и прыгают через них. В последние годы популярным среди молодежи стало использование пиротехнических средств, из-за чего ежегодно сотни людей получают травмы.