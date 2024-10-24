В Иране 12 национальных активистов из Южного Азербайджана приговорены к 88 годам заключения

Иранское правительство приговорило 12 национальных активистов из Южного Азербайджана к 88 годам тюремного заключения.

Иранское правительство приговорило 12 национальных активистов из Южного Азербайджана к 88 годам тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщает Azad İran .

Согласно информации, 15-е отделение Тегеранского революционного суда под председательством известного своей жестокостью судьи Абульгасема Салавати приговорил 12 национальных активистов из Южного Азербайджана в общей сложности к 88 годам лишения свободы.

Сообщается, что их общественная и политическая деятельность, а также членство в партиях были запрещены на два года после ареста. Обвиняемые в “сговоре против внутренней и внешней безопасности”, “ведении пропаганды против государственного устройства” и “шпионаже” Багир Гаджизаде был поиговорен к 13 годам лишения свободы, Аяз Сейфхах - к 13 годам, Араз Амани - к 13 годам, Вадуд Асади - к 9 годам 6 месяцам. Абдулазиз Азими Гадим - к 6 годам, Муртуза Парвин - к 6 годам, Тахир Нагави - к 6 годам, , Салар Тахир Афшар - к 5 годам, Гусейн Пири - к 5 годам, Саид Минайи - к 5 годам, Камаль Нури - к 3 годам и Сулейман Мохаммади - к 3 годам лишения свободы.

