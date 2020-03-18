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В Иране 103-летняя женщина излечилась от коронавируса - ФОТО

В Иране 103-летняя женщина поборола коронавирус

В иранском городе Симнан 103-летняя женщина излечилась от коронавируса. 

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом заявил ректор Института медицинских наук Симнана Навид Данаи.

По его словам, вылечившаяся от коронавируса женщина, имя которой не разглашается, была выписана из больницы. Инфицированная проходила лечение в больнице Ковсар в Симнане. 

По информации, случаи выздоровления пожилых от коронавируса были отмечены и ранее. В Ухани болезнь преодолел 100-летний, а в иранском городе Бам - 91-летний больной. 

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