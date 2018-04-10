В Иран доставлены тела советников, погибших при ударе в Сирии

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Тела семи иранских советников, погибших при ударе Израиля по базе T-4 в Сирии, доставлены в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на 9 апреля стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Минобороны России заявило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля - до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Отметим, что Израиль не подтверждает и не опровергает причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.