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    В Иран доставлены тела советников, погибших при ударе в Сирии

    В ночь на 9 апреля стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс© РИА Новости

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Тела семи иранских советников, погибших при ударе Израиля по базе T-4 в Сирии, доставлены в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В ночь на 9 апреля стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. В результате атаки есть погибшие и раненые.

    Минобороны России заявило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля - до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

    Отметим, что Израиль не подтверждает и не опровергает причастность к удару по аэродрому Т-4, который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

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