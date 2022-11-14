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В Иракском Курдистане один погиб, 8 ранены в результате удара Ирана

В Иракском Курдистане один погиб, 8 ранены в результате удара Ирана По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара ВС Ирана по целям в городе Куйсанджак в провинции Эрбиль на севере Ирака. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В регионе
14 ноября 2022 г. 12:13
В Иракском Курдистане один погиб, 8 ранены в результате удара Ирана

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара ВС Ирана по целям в городе Куйсанджак в провинции Эрбиль на севере Ирака. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник иракский новостной портал Shafaq News.

Глава Минздрава Иракского Курдистана Самана Барзанджи сообщил, что в понедельник утром военнослужащие Ирана с помощью трех беспилотников нанесли удар по штаб-квартире партии "Комала", которую Тегеран считает террористической, в иракской провинции Сулеймания (входит в курдскую автономию). Одновременно с этим иранские военные выпустили три ракеты по штаб-квартире запрещенной в исламской республике Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.

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Версия на азербайджанском языке İran İraqın Ərbil vilayətinə raket zərbəsi endirib, 1 nəfər ölüb, 8-i yaralanıb
Версия на английском языке Iran’s missile attack leaves 1 dead, 8 injured in Iraqi Kurdistan

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