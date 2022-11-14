В Иракском Курдистане один погиб, 8 ранены в результате удара Ирана

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара ВС Ирана по целям в городе Куйсанджак в провинции Эрбиль на севере Ирака. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате ракетного удара ВС Ирана по целям в городе Куйсанджак в провинции Эрбиль на севере Ирака. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник иракский новостной портал Shafaq News.

Глава Минздрава Иракского Курдистана Самана Барзанджи сообщил, что в понедельник утром военнослужащие Ирана с помощью трех беспилотников нанесли удар по штаб-квартире партии "Комала", которую Тегеран считает террористической, в иракской провинции Сулеймания (входит в курдскую автономию). Одновременно с этим иранские военные выпустили три ракеты по штаб-квартире запрещенной в исламской республике Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.