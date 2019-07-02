В Ираке запретили деятельность вооруженной группировки "Хашди Шаби"

Премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди принял решение по поводу дальнейшей деятельности проиранской вооруженной группировки "Хашди Шаби".

Как передает Report, соответствующую информацию распространило агентство Mehr.

По сообщению, "Хашди Шаби" является подразделением иракской армии и поэтому должна подчиняться приказам Верховного главнокомандующего.

Отныне вооруженная группировка в борьбе с ИГИЛ не сможет использовать свое прежнее название. Согласно решению премьер-министра Ирака, вместо этого их будут именовать либо "бригада", либо "полк".

По новой разнарядке главы правительства Ирака, группы, не желающие вступать в ряды армии страны, могут быть преобразованы в политические партии. Ношение оружия допустимо только с официального разрешения властей.

Отныне будут закрыты все экономические бюро и военно-контрольные пункты "Хашди Шаби". До 31 июля у группировки есть время решить вопросы, проистекающие из требования премьер-министра Ирака.