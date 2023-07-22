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В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист В результате антитеррористической операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака, был уничтожен один из руководителей террористической группировки РКК Озгюр Альпарслан.
В регионе
22 июля 2023 г. 13:13
В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

В результате антитеррористической операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака, был уничтожен один из руководителей террористической группировки РКК Озгюр Альпарслан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Было отмечено, что в 2021 году он дал указания по организации лесных пожаров на площади более 150 тысяч гектаров в турецких провинциях Анталия, Мугла, Мерсин и Хатай. Считающийся "главой" РКК в Турции, Озгюр Альпарслан под кодовым именем "Озгюр Шореш" создал группировку "дети огня" для совершения подобных преступлений.

Сообщается, что MIT нейтрализовала его в результате антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака.

Альпарслан находился в международном розыске.

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