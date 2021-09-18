В Ираке турецкая авиация уничтожила террористов РКК

Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

Минобороны Турции сообщило о нанесении авиаударов по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

Как передает Report, ликвидированы 6 боевиков запрещенной организации.

"Турецкая армия продолжит борьбу с террористами РКК вплоть до уничтожения последнего боевика", - подчеркивается в сообщении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.