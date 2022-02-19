В Ираке турецкая армия за сутки нейтрализовала 13 террористов

Число террористов РКК, уничтоженных за последние сутки на севере Ирака ударами артиллерии ВС Турции, достигло 13.

Число террористов РКК, уничтоженных за последние сутки на севере Ирака ударами артиллерии ВС Турции, достигло 13.

Как передает Report, об этом заявляет Министерство национальной обороны Турции.

Ранее сегодня в Анкаре отметили о пяти нейтрализованных террористах в иракском районе Авашин-Басьян.

"ВС Турции полные решимости продолжить борьбу с террористами на севере Ирака", - говорится в сообщении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.