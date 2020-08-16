В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВВС Турции нейтрализовали девять боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, воздушная операция проведена в регионах Хафтанин, Зап и Авашин.
За последние 10 дней на севере Ирака ликвидированы 143 террориста РКК.
В турецком военном ведомстве подчеркнули, что операции ВС Турции на севере Ирака продолжатся до уничтожения последнего террориста РКК в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.