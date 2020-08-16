В Ираке нейтрализованы террористы РКК

ВВС Турции нейтрализовали девять боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

ВВС Турции нейтрализовали девять боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, воздушная операция проведена в регионах Хафтанин, Зап и Авашин.

За последние 10 дней на севере Ирака ликвидированы 143 террориста РКК.

В турецком военном ведомстве подчеркнули, что операции ВС Турции на севере Ирака продолжатся до уничтожения последнего террориста РКК в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.