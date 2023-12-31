В Ираке нейтрализован террорист, убивший турецкого дипломата

Член террористической организации PKK Джамиль Акар (кодовое имя Ренас Дерик), участвовавший в убийстве турецкого дипломата Османа Кёсе, был нейтрализован на севере Ирака в результате совместной воздушной операции, проведенной Национальной разведывательной

Член террористической организации PKK Джамиль Акар (кодовое имя Ренас Дерик), участвовавший в убийстве турецкого дипломата Османа Кёсе, был нейтрализован на севере Ирака в результате совместной воздушной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MIT) и Вооруженными силами Турции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Отметим, что Джамиль Акар в конце 2014 года нелегально переправился из Турции в Сирию и присоединился к членам террористической организации. Действовал в структуре спецназа PKK/КСК.

Напомним, 17 июля 2019 года турецкий дипломат Осман Кёсе погиб в результате нападения террористов в городе Эрбил на севере Ирака.