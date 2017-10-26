В Ираке началась операция по освобождению "последнего оплота" ИГ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство" городов Рава и Эль-Кайм, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Премьер "приказал начать операцию против ИГ" в этих городах. По данным агентства AFP, указанные населенные пункты считаются последним оплотом боевиков в Ираке.

Аль-Абади ранее объявил о начале операций по освобождению от террористов последних районов в западной провинции Анбар под их контролем, а также главного штаба ИГ в северной провинции Киркук — города Эль-Хавиджа.

Ранее коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" заявила об освобождении от террористов города Ракка в Сирии, долгое время считавшегося де-факто столицей ИГ. Как отметили в коалиции, потеря ИГ Мосула в Ираке и Ракки является "поворотной точкой" для боевиков, что ведет к сокращению числа "приверженцев терроризма".