В Ираке на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, есть погибшие

На севере Ирака на турецких военнослужащих было совершено вооруженное нападение.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
"В результате нападения, совершенного членами сепаратистской террористической организации в районе проведения операции "Пендже-Килит", погибли двое наших военнослужащих - Неджет Чалыш и Эмрах Гюндюр, еще двое раненых были госпитализированы", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что операция в регионе продолжается.