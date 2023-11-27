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В Ираке на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, есть погибшие

В Ираке на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, есть погибшие На севере Ирака на турецких военнослужащих было совершено вооруженное нападение.
В регионе
27 ноября 2023 г. 04:05
В Ираке на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, есть погибшие

На севере Ирака на турецких военнослужащих было совершено вооруженное нападение.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

"В результате нападения, совершенного членами сепаратистской террористической организации в районе проведения операции "Пендже-Килит", погибли двое наших военнослужащих - Неджет Чалыш и Эмрах Гюндюр, еще двое раненых были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что операция в регионе продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında Türkiyə hərbçilərinə hücum olub, ölənlər və yaralananlar var

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