В Ираке на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, есть погибшие

На севере Ирака на турецких военнослужащих было совершено вооруженное нападение.

На севере Ирака на турецких военнослужащих было совершено вооруженное нападение.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

"В результате нападения, совершенного членами сепаратистской террористической организации в районе проведения операции "Пендже-Килит", погибли двое наших военнослужащих - Неджет Чалыш и Эмрах Гюндюр, еще двое раненых были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что операция в регионе продолжается.